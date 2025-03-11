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Сотни дронов атаковали Москву: в Казани усилили меры безопасности

Москва пережила самую масштабную атаку дронов, в Казани объявлен режим тревоги
С 6:30 утра 11 марта на всей территории Татарст...

Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

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С 6:30 утра 11 марта на всей территории Татарстана был объявлен режим «Беспилотная опасность». Эта мера стала реакцией на крупнейшую атаку беспилотников в истории России, которая произошла в ту же ночь. Московская область подверглась самой массированной атаке. Всего по РФ силы ПВО уничтожили 343 дрона, однако часть из них успела нанести разрушения. Повреждены жилые дома, автомобили, объекты инфраструктуры. В результате атаки погибло три человека в Москве и три человека в Подмосковье, более 20 получили ранения, включая детей.

Масштаб атаки: сотни дронов и десятки пострадавших

По информации Минобороны РФ, атака БПЛА охватила несколько регионов:

  • Московская область – уничтожено 91 дрон;
  • Курская область – 126 дронов;
  • Брянская область – 38 дронов;
  • Белгородская область – 25 дронов;
  • Рязанская область – 22 дрона;
  • Калужская область – 10 дронов;
  • Липецкая и Орловская области – по 8 дронов;
  • Воронежская область – 6 дронов;
  • Нижегородская область – 3 дрона.

Автор фото: Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку «самой массированной атакой вражеских БПЛА на столицу».

«Силами ПВО уничтожено 74 беспилотника, летевших на Москву. К счастью, разрушения минимальны, экстренные службы оперативно устраняют последствия», — сообщил он.

Минобороны России назвало атаку спланированной и связало её с предстоящими переговорами между США и Украиной.

«Беспилотники самолетного типа, атакующие Москву и другие регионы, скорее всего, были запущены с территории Украины. Их цель – дестабилизация работы ПВО и нанесение экономического ущерба», - отметил Алехин.

Автор фото: Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

Что пострадало в Москве и Подмосковье?

На столицу направлялось более 70 дронов, но ПВО смогли их сбить на подлёте. Тем не менее обломки привели к разрушениям:

  • В Орехово-Борисово повреждена кровля жилого дома.
  • В Видном ранения получили шесть человек, среди них четырёхлетний ребёнок.
  • В Раменском обломки повредили семь квартир.
  • В Домодедово загорелась парковка «Мираторга», погибло три человека, уничтожено 40 автомобилей.
  • В деревне Котляково пострадала женщина, она госпитализирована в тяжёлом состоянии.
  • В Москве три человека погибли в результате падения обломков БПЛА.

По данным Минздрава, шесть пострадавших госпитализированы, двое в критическом состоянии.

«Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за её жизнь. Ещё один – в тяжелом состоянии», - сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

МЧС России также прокомментировало ситуацию.

«В результате обследования мест падения БПЛА в районе Капотни были обнаружены обломки летательного аппарата с неразорвавшейся боевой частью. На место оперативно выехали взрывотехники и успешно обезвредили боекомплект с помощью специальных роботизированных средств», - сообщили в ведомстве.

Что говорят очевидцы?

Многие москвичи и жители Подмосковья проснулись от громких взрывов.

«Очень много дронов, один за другим. Потом взрывы. Я разбудила мужа и сына, собрала документы», – рассказала жительница Домодедово Валентина.

«Мы проснулись от взрыва в пять утра, сначала не поняли, что происходит. В соседнем доме выбило окна», – жительница Раменского.

«На крышу нашего дома упал дрон. Грохот был такой, что проснулся весь дом», – Елена из Видного.

Как реагируют власти?

Автор фото: Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил контролировать оказание помощи пострадавшим.

В связи с атакой на всей территории Татарстана объявлен режим «Беспилотная опасность». Жителям рекомендовано не приближаться к обнаруженным БПЛА, вызывать экстренные службы по номеру 112.

Глава Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул:

«Мы делаем всё, чтобы защитить наших граждан. Жители эвакуированы, организованы пункты временного размещения и горячего питания», - подчеркнул глава Татарстана Рустам Минниханов.

Как вести себя при атаке дронов? Советы МЧС

МЧС России опубликовало рекомендации о том, как правильно действовать в случае атаки беспилотников:

  • Не приближаться к обломкам дронов – в них могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы.
  • Сразу сообщить об обнаружении дрона в экстренные службы по номеру 112.
  • Не пытаться сбить беспилотник самостоятельно, особенно с помощью гражданского оружия.
  • При падении дрона укрыться в безопасном месте – лучше всего в здании без окон или в подвале.
  • Предупредить окружающих и помочь людям найти укрытие.
  • Также не забывайте про тревожный чемоданчик

Автор фото: МЧС

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