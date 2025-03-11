Друзья рассказали о 37-летнем погибшем при атаке БПЛА в Домодедово

Погибший при атаке беспилотника в Домодедово 37-летний Андрей К. работал вахтовым методом в Москве и Подмосковье. Он был трудолюбивым и всегда находил подработку. В его родном городе Родники Ивановской области остались бывшая жена Анна, двое детей — 9-летний Ваня и 7-летняя Кристина (имена изменены), сестра и пожилая мать. Мужчина регулярно отправлял семье деньги, рассказала его подруга Ирина.

Ранним утром 11 марта Московский регион подвергся атаке беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В результате удара украинских дронов погибли два жителя Подмосковья.

Андрей К. работал охранником в магазине Домодедова. Предположительно, он вышел на крыльцо покурить, когда рядом упали обломки сбитого беспилотника.

По словам его подруги Ирины, Андрей долгие годы трудился в столице вахтами, а заработанное отправлял родным. Она отметила, что он был надёжным человеком и всегда стремился подработать. Они оба родом из Родников, где живёт его семья. Незадолго до трагедии он рассказывал, что ждёт окончания вахты и хочет скорее вернуться домой.

Также девушка уточнила, что в Подмосковье у Андрея не было родственников, пишет ИА Регнум.