В школах Татарстана могут ввести серьезные ограничения на использование интернета. С таким предложением выступил и сразу поручил проработать вопрос прокурор РТ Илдус Нафиков. Для этого потребуется внести изменения в нормативные документы и уставы образовательных учреждений.

Интернет в школах, по мнению прокурора, нужен только в одном случае - для образовательного процесса.

"Назрела необходимость вернуть детей из виртуального в реальный мир. Основные задачи образования и воспитания – привить основы нравственности, этики и сопереживания. В противном случае нам не удастся донести до подрастающего поколения настоящие общечеловеческие ценности и научить детей жить, мирно взаимодействуя друг с другом и обществом", — цитирует Нафикова "Бизнес Online".

С каждым годом, считает прокурор, реальные взаимодействия детей уходят в виртуальность, но туда же уходит и криминал. Анонимность в Сети порождает иллюзию вседозволенности, что приводит к печальным последствиям.