В Казани сотрудники ГИБДД нашли и наказали тиктокеров, которые почистили парковку человеком, упирающимся ногами в бампер автомобиля. Все случилось у Центрального стадиона. Видео, которое появилось в социальных сетях, демонстрирует нестандартный способ то ли очистки от снега, то ли избавления от недоброжелателей.

Одним словом, на водителя Volkswagen инспекторы составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.15 (опасное вождение, штраф 1,5 тыс. рублей), ст. 12.6 (перевозка пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности, штраф 1 тыс. рублей) и ч. 2 ст. 12.23 («Нарушение правил перевозки людей», штраф 1 тыс. рублей) КоАП РФ.

В салоне автомобиля находится еще один герой видео, в отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 12.29 (пассажир не пристегнулся ремнем безопасности, штраф 500 рублей) КоАП РФ.