В Казани в частном доме сотрудники полиции нашли кол-центр, сотрудники которого на широкую ногу с размахом поставили мошеннический бизнес: предлагали народу компенсации за ранее купленные БАДы. Так они заработали более 11 миллионов рублей, сообщает МВД РФ.

Сотрудники центра, считают следователи, звонили не только татарстанцам, они охватывали своим телефонным вниманием жителей разных регионов страны и говорили, что приобретенные ими препараты непригодны, а потому положена компенсация, но нужно для ее получения оплатить услуги по оформлению документов и налог.

Полицейские обнаружили частный дом в Казани, откуда мошенники делали звонки. Там были задержаны предполагаемый организатор криминальной схемы и трое его соучастников. Одного из подозреваемых объявили в федеральный розыск.

Задержанные говорят, что организаторы сами предоставляли им телефона, сим-карты и списки номеров для обзвона. А каждый из мошенников получал до 25% премии от суммы незаконно полученного от потерпевших.

Двое подозреваемых арестованы, один находится под подпиской о невыезде, второй - под домашним арестом.