В Казани сотрудникам Управления здравоохранения пришлось решать сложную задачу с массой неизвестных. Известно, что 24% медиков ушли на больничные листы - кто с ковидом, кто с гриппом. А больницам и поликлиникам как-то надо работать, особенно в период стремительного роста числа заболевших. Поэтому пришлось переформатировать работу медучреждений, доложил замминистра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Если учесть, что каждый четвертый медик болен, на остальных трех в разы выросла нагрузка. Чтобы помочь, чиновники передали в поликлиники 84 автомобиля. На них врачи будут делать выезды к пациентам на дом. В медучреждения Казани направили около 300 ординаторов.

"Для интенсификации работы скорой медицинской помощи были переформированы сами бригады, а также за счет выделения дополнительных ставок идет активный набор специалистов для увеличения ежедневного количества бригад на линии", - отметил Жаворонков.

Лавинообразного роста числа госпитализаций чиновник не заметил: в городе развернуто 1720 инфекционных коек, из них свободны на сегодня около 16%.