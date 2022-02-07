За минувшие сутки Татарстан снова обновил печальный антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. В республике впервые с начала пандемии выявили 1305 новых случаев коронавируса, что более чем на сотню больше, чем сутками ранее ( в минувшее воскресенье был выявлен 1201 новый случай).

По данным регионального оперштаба, за сутки госпитализированы 423 татарстанца.

Общее число заболевших в республике за период с начала пандемии достигло 56 009. Всего выздоровели 40 459 пациентов, в том числе 134 — за последние сутки. По состоянию на 7 февраля 2022 года от осложнений COVID-19 умерли 1 627 татарстанцев, за последние 24 часа не стало четверых.