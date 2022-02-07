Найденная 4 февраля на козырьке магазина женщина не хотела заканчивать жизнь суицидом. С 8 этажа она прыгнула не сама, ей "помогли", уверены следователи.

Тело 33-летней жительницы Казани нашли на козырьке дома на улице Фучика. Подозрительным показалось то, что на теле помимо характерных признаков падения с высоты были и побои.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Есть и главный подозреваемый - 33-летний сожитель погибшей. Следователи предварительно установили, что мужчина и женщины выпивали, поссорились, в результате конфликта мужчина избил возлюбленную на балконе и сбросил ее вниз.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Мужчина вину не признал, говоря лишь о том, что просто хотел ее побить. Мужчина заключен под стражу, скоро ему предъявят обвинение.