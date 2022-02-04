Накануне вечером, около 21:46 в экстренные службы поступило сообщение о несчастном случае на улице Фучика в Казани. Как уточнили в ГУ МЧС России по Республике Татарстан, из окна квартиры на 8 этаже жилого дома выпала 33-летняя женщина.

Она упала на козырек магазина. Спасатели помогли медикам подняться туда, но помочь женщине уже не представлялось возможным. Врачи констатировали смерть пострадавшей. Тело спустили вниз и передали сотрудникам полиции.

Теперь им предстоит разобраться во всем, выяснить, почему и как женщина выпала из окна.