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Татарстанцы подсели на российские сериалы

МТС провела исследование кинопредпочтений жител...

Фото: кадр из сериала "Первый номер"

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МТС провела исследование кинопредпочтений жителей Татарстана и других российских регионов за 2024 год. Аналитики онлайн-кинотеатра KION выяснили, что в уходящем году для просмотра кино и сериалов татарстанцы все чаще выбирали телефоны, а дома любимые кинокартины и новинки проката смотрели на больших экранах. Жители региона отдавали предпочтения драмам, комедиям и документальным фильмам.

Самые популярные среди россиян кинопроекты и предпочтения татарстанцев совпали – жители республики также подсели на сериалы и предпочли их фильмам. По данным онлайн-кинотеатра KION, первое место в кинорейтинге региона занял «Жизнь по вызову» (18+) с Павлом Прилучным, на втором месте расположился «Первый номер» (18+), с премьеры которого прошло буквально полмесяца и на четвертом – сериал об изнанке шоубизнеса «Дайте шоу» (18+) с Милошем Биковичем. Третье и пятое место рейтинга завоевали фильмы «Водитель-олигарх» (12+) с Павлом Прилучным и драма о возвращении домой «Одним днём» (18+) с Антоном Васильевым.

Среди татарстанцев и жителей других российских регионов также вырос интерес к документальным проектам. Среди самых популярных документальных картин на платформе — журналистское расследование Ксении Собчак «Осторожно, коучи» (16+); фильм «Жизнь по вызову. Мужской взгляд» (18+), где зрители впервые увидели прототип героя Павла Прилучного и картина «Нелюбимка» (16+) о жизни и карьере популярного музыканта Niletto.

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