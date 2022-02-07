"Омикрон" - не последний штамм коронавируса, вирус продолжает развиваться, мутировать и видоизменяться, в ходе эволюции появятся еще более заразные варианты. С таким заявлением выступил известный в России вирусолог Петр Чумаков.

Он напомнил, что первыми жертвами вируса в начале пандемии стали наиболее слабые - пожилые люди с хроническими недугами, слабым иммунитетом.

"Потом вирус повысил свою заразность и начал вовлекать другие возрастные группы, которые были более устойчивы. "Омикрон" пробил иммунную систему у всех, включая детей. Так вирус приспособился к человеческой популяции", - сказал Чумаков в эфире радио Sputnik.

Врач добавил, что на фоне стремительной мутации вируса нельзя останавливать процесс вакцинации и ревакцинации. Это поможет противостоять и подготовиться к появлению еще более заразных вариантов инфекции.