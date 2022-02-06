Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала "Вечерней Москве", как распознать наиболее опасные симптомы "омикрона" у ребенка в период широкого распространения этого штамма.

"В первую очередь это повышенная температура в районе 38 градусов. Здесь сразу же нужно обращаться за помощью. Особенно опасно, если она не понижается на протяжении нескольких дней", — рассказывает Алексеева.

Следующий опасный симптом - боль в горле и першение. У деток до 7 лет часто наблюдается расстройство стула.

Однако есть еще одно опасное осложнение ковида у маленьких детей — воспаление мелких бронхов (бронхиолит).

"Обычно он развивается спустя несколько дней после заражения, поэтому здесь стоит внимательно следить за самочувствием ребенка", — подчеркивает Алексеева.

При своевременном лечении и обращении к врачу можно избежать опасных последствий.