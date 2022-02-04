Коронавирус у детей: Профессор из Казани рассказал, как несовершеннолетним справиться с «омикроном»

В Татарстане в связи с распространением «омикрона» к концу января в 11 раз увеличилось количество детей, заболевших ковидом. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина на заседании в Доме Правительства РТ. В ДРКБ сейчас лежит более 80 детей с COVID-19. Медики отмечают, что за два года пандемии в республике никогда не госпитализировали так много несовершеннолетних пациентов с ковидом, как сейчас.

Вызывает вопросы и информация о том, как дети переносят COVID-19. Первоначально говорили, что коронавирус чаще всего протекает у них в легкой форме. Но летом прошлого года пошли разговоры о том, что дети стали тяжелее болеть им. В связи с резким ростом заболеваемости ковидом среди них и стартом прививочной кампании против него среди подростков с 12 лет становится очень актуальным вопрос о том, как дети переносят это заболевание. Насколько опасен для них коронавирус? Могут ли после него у детей развиваться какие-то тяжелые осложнения? Нужно ли их вакцинировать от COVID-19? Может ли «омикрон» быть более опасным для детей, чем предыдущие штаммы коронавируса? Об этом корреспондент Prokazan поговорила с главным детским инфекционистом Минздрава Татарстана, доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой детских инфекций КГМУ Владимиром Анохиным.

СТАЛИ ЛИ ДЕТИ БОЛЕТЬ ТЯЖЕЛЕЕ, ЧЕМ РАНЬШЕ?

- Еще летом прошлого года начали говорить о росте заболеваемости COVID-19 среди детей. Тогда же стала распространяться информация, которую подтверждали и медики, что они стали тяжелее болеть ковидом, хотя первоначально, весной 2020 года, говорили, что дети чаще всего переносят его в легкой форме. Как можно объяснить такую ситуацию?

- Дело в том, что у детей коронавирусная инфекция протекает несколько иначе, чем у взрослых. Они сравнительно легко переносят острый, катаральный, период болезни, но у некоторых из них возможно формирование постковидных состояний. Это более типично для детей. У них происходит становление иммунитета. Поэтому у детей ярче, чем у взрослых, реагирует иммунная система. По сути, так было всегда. Но где-то с весны прошлого года наметилась сохраняющаяся и по сей день тенденция к росту заболеваемости среди детей. А с ее увеличением стали чаще встречаться и тяжелые формы заболевания, и постковидные состояния.

На фото: Владимир Анохин. Фото: Prokazan

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОСЛЕ КОВИДА

- Расскажите подробнее об этих постковидных состояниях?

- Это мультисистемный воспалительный синдром, или кавасаки-подобный синдром, как его еще называют, – общая системная воспалительная реакция с вовлечением в процесс внутренних органов, в первую очередь, сердца. Его наиболее распространенные симптомы - это высокая температура в течение длительного времени, появление сыпи, изменения со стороны внутренних органов, общее тяжелое состояние. Здесь может быть самая разнообразная симптоматика – и поражение почек, и поражение печени, и поражение сердца, чаще сердца.

- Через какое время с того момента, как ребенок заболел ковидом, развивается мультисистемный воспалительный синдром (МВС)?

- Обычно он развивается через 2 - 4 недели с момента начала заболевания.

-А может возникнуть во время болезни?

- Да, может быть и такое, может сразу сформироваться. Иногда мы видим и поражение органов дыхания (что типично для острого периода заболевания), и вот такие полиорганные изменения.

- МВС характерен только для детей? А может ли он встречаться у взрослых?

- У взрослых тоже возможно формирование такого типа реакции. Но это происходит реже и не всегда диагностируется. Вот эти все сосудистые катастрофы, инфаркты, инсульты, конечно, могут быть связаны с коронавирусной инфекцией. Они развиваются за счет ускорения свертывания крови, тяжелой стрессовой реакции – многих процессов, которые так или иначе подталкивают к формированию мультисистемного воспалительного синдрома.

Фото: ru.freepik.com

МУЛЬТИСИСТЕМНЫЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ И РИСК РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА

- Можно уточнить, МВС – это все-таки не болезнь Кавасаки или это она и есть? А как проявляет себя болезнь Кавасаки?

-Мультисистемный воспалительный синдром похож на нее. А вообще само понятие болезни Кавасаки достаточно условно. Это тромботическое микроангиопатическое заболевание. То есть это тромбоз с поражением самых разных сосудов, в первую очередь мелких сосудов. К такого рода изменениям относится очень большая группа болезней. Это одна из их форм. Она имеет свои клинические проявления в виде сыпи, длительной температурной реакции, характерных изменений со стороны губ, языка, кистей рук, изменений со стороны кожи ног (отеки, покраснения) и так далее. Достаточно специфическая картина. Поскольку мультисистемный воспалительный синдром называют кавасаки-подобным, полного развития всей клинической симптоматики болезни Кавасаки (полный симптомокомплекс обычно включает 8 признаков) при COVID-19 мы можем и не наблюдать.

Фото: rebenok-clinic.ru

- Опасен ли МВС для детей? Может ли он приводить к развитию хронических заболеваний и иметь какие-то долгоиграющие последствия для здоровья ребенка?

- Это не исключено. Но пока еще опыт ведения таких больных очень небольшой, он только накапливается. Поэтому сейчас трудно сказать на эту тему что-то конкретное.

- Правда ли, что МВС может спровоцировать у ребенка развитие заболеваний сердца, как говорят некоторые зарубежные ученые?

- Да, такое возможно. Так, например, если обратиться к болезни Кавасаки, она формирует такую неприятную особенность, как коронарит – воспаление стенок венечных артерий сердца. Вот этого мы опасаемся и при мультисистемном воспалительном синдроме.

- Какие еще опасные осложнения, кроме мультисистемного воспалительного синдрома, могут развиваться у детей после ковида?

- Острая почечная и печеночная недостаточность, тяжелые поражения мозга, кровоизлияния, тромбозы, ишемические инсульты.

БЕССИМПТОМНЫХ НОСИТЕЛЕЙ КОРОНАВИРУСА СРЕДИ ДЕТЕЙ МНОГО

- Могут ли осложнения после коронавируса и постковидные состояния развиваться у детей, который перенесли заболевание бессимптомно? Описаны ли в литературе такие случаи, говорят ли о них врачи из Татарстана и других регионов?

- Да, такое бывает. Хотя они чаще всего не попадают в статистику.

- А какова доля детей, которые переносят коронавирус бессимптомно?

- Точно не могу сказать. Но такие дети есть, и, думаю, их достаточно много.

КАК У ДЕТЕЙ ПРОТЕКАЕТ СOVID-19

- Если не брать в расчет постковидные состояния, в целом дети все равно переносят коронавирусную инфекцию легче, чем взрослые?

- В целом, да. Ковид чаще всего протекает у них в легкой форме.

- А расскажите подробнее, в чем особенности детского ковида? Какие симптомы заболевания встречаются у них чаще всего?

- Ковид обычно протекает у детей в форме острого респираторного заболевания, однако иногда не так типично, как другие острые респираторные инфекции. Температура у ребенка может то подниматься, то понижаться. И симптоматика может быть несколько отличная от того, что мы видим при других острых респираторных заболеваниях. У некоторых детей COVID-19 протекает в форме острой кишечной инфекции. Достаточно пестрая картина. В отличие от взрослых, у детей при ковиде меньше поражаются органы дыхания, меньше тромботических проявлений и осложнений острого периода болезни. Поскольку дети чаще переносят его в легкой форме, не все случаи заболевания попадают в статистику. Поэтому не всегда мы можем дать полную, объективную картину того, как у них протекает COVID-19.

Фото: centerstimul.com

- Сколько времени у детей в среднем проходит с момента начала заболевания до выздоровления при легкой или средне-тяжелой форме заболевания?

- Так же, как и при других острых респираторных заболеваниях, дети при ковиде болеют сравнительно недолго – в течение недели. Хотя у некоторых это может и затягиваться.

- В течение какого времени с момента начала заболевания ребенок заразен?

- Достаточно недолго. Обычно считается, что дети могут быть заразными в конце инкубационного периода COVID-19 и в течение 2 – 3 дней с момента появления первых симптомов. В последующем их заразность резко падает и они не представляют эпидемиологическую опасность.

ТЯЖЕЛЫЕ ФОРМЫ КОРОНАВИРУСА У ДЕТЕЙ

- Какова доля детей с тяжелой формой заболевания?

- Очень небольшая. Кроме того, коронавирусная инфекция нередко маскируется под разные известные заболевания: под пневмонию, какой-то тяжелый септический процесс, тяжелую кишечную инфекцию. Поэтому на этот вопрос трудно дать однозначный ответ.

- Какие дети тяжело переносят коронавирусную инфекцию?

- Дети с сопутствующими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, с ожирением, сахарным диабетом. Ну, и всеми теми факторами риска, которые есть у взрослых.

- Что подразумевает собой тяжелое течение ковида у детей?

-У кого-то развивается тяжелая пневмония, у кого-то тяжелый септический процесс с длительной температурной реакцией, с похудением, поражением разных внутренних органов, общей воспалительной реакцией. У кого-то из симптомов доминируют изменения со стороны желудочно-кишечного тракта. Разные варианты бывают.

ДЕТИ МЕНЕЕ ЗАРАЗНЫ?

- Коронавирус можно перепутать с ОРВИ и гриппом. Есть ли какие-то характерные симптомы, которые наводят на мысль, что у ребенка скорее всего именно ковид?

- Нет. Диагноз ставится только по выделению РНК коронавируса.

- Нужно ли обязательно вести ребенка к врачу и делать тест на ковид, если у ребенка нет температуры, а только симптомы ОРВИ?

- Необходимости в этом нет.

- Некоторые эксперты говорили, что дети до определенного возраста являются менее заразными, чем взрослыми? Это так? И если да, то до какого возраста?

- Наверное, они настолько заразны, насколько и взрослые. Точно не могу сказать. Я никогда не задумывался над этим вопросом.

- Но ведь в конце 2020 года некоторые врачи говорили, что дети менее заразны?

- У них реже выделяется вирус. Но это было раньше, когда в популяции циркулировал классический уханьский штамм коронавируса. Сейчас «омикрон», все немного иначе. COVID-19 – это очень изменчивая инфекция.

Фото: matrony.ru

ДЕТИ И "ОМИКРОН"

- Кстати, об «омикроне». Он еще более заразен для детей, чем штамм «дельта»?

- Оба штамма высокозаразны. Но «омикрон» еще более заразен для детей, чем «дельта», это так. Он более прилипчивый, более активно распространяется и поэтому поражает детей чаще. Многие взрослые уже привиты или переболели, хотя и они тоже вовлекаются в этот процесс. А дети и вовсе не иммунны и потому активно заражаются и заболевают.

- А как Вы думаете, может ли «омикрон» потенциально быть более опасным для детей, чем предыдущие штаммы?

- Нет, вряд ли. Как показывает практика, «омикрон» даже у многих взрослых протекает не очень тяжело (но с учетом его высокой заразности, конечно, и смертность от него не уменьшится). Таких наблюдений, чтобы «омикрон» был для детей более опасным, пока нет. Но ситуация опасна в том плане, что растет заболеваемость среди них и, соответственно, становится больше постковидных состояний, которые представляют реальную проблему.

ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ ОТ КОВИДА

- С января в России начали прививать от ковида детей с 12 лет. Как Вы думаете, нужно ли вакцинировать их от ковида? Каковы главные аргументы Минздрава в пользу прививок детям?

- Да, прививать детей нужно. Вакцинируясь, мы предупреждаем развитие заболевания и формируем коллективный иммунитет для того, чтобы избавиться от этой пандемии, от которой все уже устали.

- Как Вы думаете, почему многие родители боятся прививать своих детей от ковида?

- Антипрививочные настроения всегда существовали в обществе. Сейчас век цифровой, век потребления готовой информации. Люди не хотят думать, задумываться. В соцсетях есть готовые рецепты, где говорится, что вакцина плохая. Чем обдумывать, соотносить, поможет, не поможет вакцина, может ли возникнуть какая-то реакция, проще с этим согласиться. Люди отвыкли брать на себя какую-то элементарную ответственность.