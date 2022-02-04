Коронавирус у детей: Профессор из Казани рассказал, как несовершеннолетним справиться с «омикроном»

- Дело в том, что у детей коронавирусная инфекция протекает несколько иначе, чем у взрослых. Они сравнительно легко переносят острый, катаральный, период болезни, но у некоторых из них возможно формирование постковидных состояний. Это более типично для детей. У них происходит становление иммунитета. Поэтому у детей ярче, чем у взрослых, реагирует иммунная система. По сути, так было всегда. Но где-то с весны прошлого года наметилась сохраняющаяся и по сей день тенденция к росту заболеваемости среди детей. А с ее увеличением стали чаще встречаться и тяжелые формы заболевания, и постковидные состояния.
- Это мультисистемный воспалительный синдром, или кавасаки-подобный синдром, как его еще называют, – общая системная воспалительная реакция с вовлечением в процесс внутренних органов, в первую очередь, сердца. Его наиболее распространенные симптомы - это высокая температура в течение длительного времени, появление сыпи, изменения со стороны внутренних органов, общее тяжелое состояние. Здесь может быть самая разнообразная симптоматика – и поражение почек, и поражение печени, и поражение сердца, чаще сердца.
- Обычно он развивается через 2 - 4 недели с момента начала заболевания.
- Да, может быть и такое, может сразу сформироваться. Иногда мы видим и поражение органов дыхания (что типично для острого периода заболевания), и вот такие полиорганные изменения.
- У взрослых тоже возможно формирование такого типа реакции. Но это происходит реже и не всегда диагностируется. Вот эти все сосудистые катастрофы, инфаркты, инсульты, конечно, могут быть связаны с коронавирусной инфекцией. Они развиваются за счет ускорения свертывания крови, тяжелой стрессовой реакции – многих процессов, которые так или иначе подталкивают к формированию мультисистемного воспалительного синдрома.
-Мультисистемный воспалительный синдром похож на нее. А вообще само понятие болезни Кавасаки достаточно условно. Это тромботическое микроангиопатическое заболевание. То есть это тромбоз с поражением самых разных сосудов, в первую очередь мелких сосудов. К такого рода изменениям относится очень большая группа болезней. Это одна из их форм. Она имеет свои клинические проявления в виде сыпи, длительной температурной реакции, характерных изменений со стороны губ, языка, кистей рук, изменений со стороны кожи ног (отеки, покраснения) и так далее. Достаточно специфическая картина. Поскольку мультисистемный воспалительный синдром называют кавасаки-подобным, полного развития всей клинической симптоматики болезни Кавасаки (полный симптомокомплекс обычно включает 8 признаков) при COVID-19 мы можем и не наблюдать.
- Это не исключено. Но пока еще опыт ведения таких больных очень небольшой, он только накапливается. Поэтому сейчас трудно сказать на эту тему что-то конкретное.
- Да, такое возможно. Так, например, если обратиться к болезни Кавасаки, она формирует такую неприятную особенность, как коронарит – воспаление стенок венечных артерий сердца. Вот этого мы опасаемся и при мультисистемном воспалительном синдроме.
- Острая почечная и печеночная недостаточность, тяжелые поражения мозга, кровоизлияния, тромбозы, ишемические инсульты.
- Могут ли осложнения после коронавируса и постковидные состояния развиваться у детей, который перенесли заболевание бессимптомно? Описаны ли в литературе такие случаи, говорят ли о них врачи из Татарстана и других регионов?
- Да, такое бывает. Хотя они чаще всего не попадают в статистику.
- Точно не могу сказать. Но такие дети есть, и, думаю, их достаточно много.
- В целом, да. Ковид чаще всего протекает у них в легкой форме.
- Ковид обычно протекает у детей в форме острого респираторного заболевания, однако иногда не так типично, как другие острые респираторные инфекции. Температура у ребенка может то подниматься, то понижаться. И симптоматика может быть несколько отличная от того, что мы видим при других острых респираторных заболеваниях. У некоторых детей COVID-19 протекает в форме острой кишечной инфекции. Достаточно пестрая картина. В отличие от взрослых, у детей при ковиде меньше поражаются органы дыхания, меньше тромботических проявлений и осложнений острого периода болезни. Поскольку дети чаще переносят его в легкой форме, не все случаи заболевания попадают в статистику. Поэтому не всегда мы можем дать полную, объективную картину того, как у них протекает COVID-19.
- Так же, как и при других острых респираторных заболеваниях, дети при ковиде болеют сравнительно недолго – в течение недели. Хотя у некоторых это может и затягиваться.
- Достаточно недолго. Обычно считается, что дети могут быть заразными в конце инкубационного периода COVID-19 и в течение 2 – 3 дней с момента появления первых симптомов. В последующем их заразность резко падает и они не представляют эпидемиологическую опасность.
- Очень небольшая. Кроме того, коронавирусная инфекция нередко маскируется под разные известные заболевания: под пневмонию, какой-то тяжелый септический процесс, тяжелую кишечную инфекцию. Поэтому на этот вопрос трудно дать однозначный ответ.
- Дети с сопутствующими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, с ожирением, сахарным диабетом. Ну, и всеми теми факторами риска, которые есть у взрослых.
-У кого-то развивается тяжелая пневмония, у кого-то тяжелый септический процесс с длительной температурной реакцией, с похудением, поражением разных внутренних органов, общей воспалительной реакцией. У кого-то из симптомов доминируют изменения со стороны желудочно-кишечного тракта. Разные варианты бывают.
- Нет. Диагноз ставится только по выделению РНК коронавируса.
- Необходимости в этом нет.
- Наверное, они настолько заразны, насколько и взрослые. Точно не могу сказать. Я никогда не задумывался над этим вопросом.
- У них реже выделяется вирус. Но это было раньше, когда в популяции циркулировал классический уханьский штамм коронавируса. Сейчас «омикрон», все немного иначе. COVID-19 – это очень изменчивая инфекция.
- Оба штамма высокозаразны. Но «омикрон» еще более заразен для детей, чем «дельта», это так. Он более прилипчивый, более активно распространяется и поэтому поражает детей чаще. Многие взрослые уже привиты или переболели, хотя и они тоже вовлекаются в этот процесс. А дети и вовсе не иммунны и потому активно заражаются и заболевают.
- Нет, вряд ли. Как показывает практика, «омикрон» даже у многих взрослых протекает не очень тяжело (но с учетом его высокой заразности, конечно, и смертность от него не уменьшится). Таких наблюдений, чтобы «омикрон» был для детей более опасным, пока нет. Но ситуация опасна в том плане, что растет заболеваемость среди них и, соответственно, становится больше постковидных состояний, которые представляют реальную проблему.
- Да, прививать детей нужно. Вакцинируясь, мы предупреждаем развитие заболевания и формируем коллективный иммунитет для того, чтобы избавиться от этой пандемии, от которой все уже устали.
- Антипрививочные настроения всегда существовали в обществе. Сейчас век цифровой, век потребления готовой информации. Люди не хотят думать, задумываться. В соцсетях есть готовые рецепты, где говорится, что вакцина плохая. Чем обдумывать, соотносить, поможет, не поможет вакцина, может ли возникнуть какая-то реакция, проще с этим согласиться. Люди отвыкли брать на себя какую-то элементарную ответственность.