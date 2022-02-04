В Коломне несколько медсестер объявили голодовку после жалоб на переработку. Условия труда невыносимы, работать приходится сменами по 12 часов с одним перерывом на 5 минут, чтобы справить нужду и перекусить на бегу.

Голодовку подтвердил межрегиональный профсоюз работников здравоохранения "Действие".

Ранее сотрудники центра выдвинули требования руководству, среди них — требование увеличить количество ставок персонала, обеспечить медсестрам право на обед и снять возложенные на них обязанности санитарок. Решение начать голодовку было принято 1 февраля, после того как главный врач центра Татьяна Шаврак не явилась на совещание по рассмотрению требований медсестер, сообщал профсоюз.