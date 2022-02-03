Экономист и депутат Государственной думы России Михаил Делягин дал ценный совет россиянам - ни в коем случае не брать кредиты и займы в 2022 году. Он считает, что это очень опасно. Шаткое положение российской и мировой экономик не внушает оптимизма, и увеличивать кредитную нагрузку безрассудно как минимум. На своем официальном портале Делягин дале несколько советов.

Он отметил, что заработные платы в России не спешат расти, а если сравнить их с инфляцией, то они даже падают. В таких условиях "кредит как петля на шее". Любой займ может в любой момент, по мнению Делягина, обернуться форменной катастрофой для бюджета семьи.