Нет булочкам, а сосиски иногда можно: как в Татарстане борются с ожирением школьников

Сегодня в 1 411 общеобразовательных организациях Татарстана учатся 466,2 тысячи детей. 97,6% из них получают в школах горячее питание, большинство младших школьников кормят дважды в день.

Однако в регионе продолжается рост числа детей, страдающих ожирением. При этом в школьном рационе до сих пор остаются сосиски, запрещенные Роспотребнадзором. Также в республике выявлены случаи, когда поставщики привозили в школы фальсифицированное сливочное масло. Подобные проблемы и пути их решения рассмотрели на заседании комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Марина Патяшина: «Статистика по детям неутешительная»

Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина тоже присутствовала на заседании. В своем выступлении она отметила, что заболеваемость ожирением среди детей и подростков республики за последние пять лет только прибавила темпы. Среди детей до 14 лет она выросла в 27 районах. Абсолютным лидером стал Елабужский район, где заболеваемость ожирением среди школьников подскочила почти в 37 раз. Затем в списке идут Тюлячинский, Мензелинский, Тукаевский, Ютазинский и Зеленодольский районы.

В 19 районах республики выявлен рост ожирения и среди подростков 15-17 лет. В лидерах – Мензелинский, Пестречинский, Зеленодольский, Чистопольский и Агрызский районы.

Фото: kp.ru

В таком быстром наборе лишнего веса у детей региональный Роспотребнадзор обвиняет родителей, которые не исключают из рациона детей фастфуд, полуфабрикаты и мучные изделия. Это препятствует формированию у них правильных пищевых привычек. В этом плане школы как раз работают правильно, ставя в приоритет здоровое питание. Это подтвердила и замглавы Минобрнауки Татарстана Алсу Асадуллина, заявив, что в некоторых школах ограничили продажу булочек. Однако родители умудрились пожаловаться на такое решение образовательных учреждений.

Известно, как часто и какой марки сосиски можно включать в школьный рацион

В школьном питании есть и недостатки. Новые санитарные требования ввели запрет на колбасные изделия в детском меню. Однако сосиски из рациона школьников никуда не делись.

Это одно из любимых лакомств детей. Поэтому сперва региональный Роспотребнадзор провел лабораторные исследования продукции местного производства. Убедившись в ее безопасности, ведомство разрешило давать детям сосиски до конца учебного года, но не чаще одного раза в неделю.

Патяшина также назвала марки колбасных изделий, безопасных и пригодных для детей. В частности, это изделия «Мусульманские Халяль» и «Говяжьи Халяль» от компаний «Челны-мясо» и «Елабужский мясоконсервный комбинат».

Кашу любой съест, было бы масло…маслом

С начала учебного года санврачи региона проверили организацию горячего питания в 30% школ республики. Марина Патяшина заверила, что нарушений по сравнению с прошлым учебным годом стало намного меньше. Так, в прошлом году выявили 256 случаев подачи остывших блюд, а текущем – всего 9. 3 случая недовеса против 126 прошлогодних и 5 случаев обнаружения кишечной палочки в готовых блюдах против 81 с прошлого года.

Фото: ТАСС

А вот поставщики сплоховали не на шутку. На прошлой неделе в двух школах Мамадышского района Роспотребнадзор выявил фальсифицированное сливочное масло. Его произвели в Нижнем Новгороде и Московской области, но поставщик один - компания «Альянс» из Набережных Челнов. Для принятия мер Управление уведомило об этом Минобрнауки региона и главу района, сообщила Патяшина. В прошлом году таких случаев было 19.

Однако главный санитарный врач Татарстана призналась, что борьба с недобросовестными поставщиками весьма трудная. Так называемый черный список поставщиков был создан три года назад. Однако они поменяли юрлица и продолжили участвовать в тендерах. На заседании комитета приняли решение держать вопрос на контроле и регулярно к нему возвращаться.

«Адымнар» отличились: не все школы готовы к таким проверкам

Марина Патяшина подчеркнула, что проверки в школах организуются не для наложения штрафов, а для профилактики случаев нарушения в школьных столовых. Она сообщила, что в загородном лагере школы «Адымнар» отказались пускать сотрудников ведомства в период зимних каникул. Патяшина обратилась к присутствовавшему директору школы Айдару Шамсутдинову с просьбой не бояться профилактических визитов.

Проблема нехватки кадров в школьных столовых - в низкой зарплате

На заседании комитета также поднимался вопрос о постоянной нехватке и текучке кадров в школьных столовых. Причина стандартная – низкие зарплаты. Замминистра образования и науки региона Алсу Асадуллина заявила, с 1 января 2022 года заработная плата сотрудников бюджетной сферы, в том числе работников школьных пищеблоков была повышена. В среднем оплата труда стала больше на 4128 рублей.