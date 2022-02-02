Удивительный индийский мальчик-пророк Абигья Ананд, который предсказал пандемию и коронавирус, и тем прославился, сделал новое предсказание на предстоящую весну. По мнению ясновидящего, уже весной на Земле появятся совершенно новые опасные вирусы, против которых ничего из существующих вакцин или лекарств не поможет.

"От них ничего не спасет", - заявил мальчик.

Но при этом человечество не должно унывать, считает ребенок. Большая часть человечества справится с новыми вызовами, уйдут только наиболее слабые и наиболее, по словам Ананда, "злые и озлобленные".

А что еще?

Помимо вирусов, считает мальчик из Индии, человечество ждут и другие важные события. Так, пророк говорит о том, что нас всех ждет еще один большой экономический кризис, когда многим придется менять свою жизнь в корне, чтобы выжить.

Изменятся и технологии. Пророк предсказывает, что появление связи 5G в конечном итоге сослужит людям хорошую службу.