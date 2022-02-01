Внеземные люди: Названа единственная группа крови, обладатели которой потомки инопланетной расы

Зарубежные ученые и исследователи давно подтвердили, что у обладателей отрицательного резус-фактора той или иной группы крови есть много отличий от Homo sapiens, у который резус-фактор положительный. Такой теории придерживается исследователь из Америки Брэд Стайгер, который специализируется на доисторической археологии, пишет livejournal.com.

Использовав в своем исследовании труды гематологов, он заявил, что носители у которых отрицательный резус-фактор крови либо появились из другой ветви «человека разумного» с другой линией ДНК, либо предками обладателей этой группы крови и вовсе были представителями внеземных цивилизаций.

Он задался вопросом, если по теории Дарвина человек произошел от обезьяны, почему тогда у всех приматов Rh(+), а у людей бывает еще и Rh(-). А в соответствии с законами генетики у всего населения планеты должен быть только положительный резус-фактов крови, но не исключается мутация генома.

Интересный факт, что люди с этим типом крови имеют паранормальные способности и у них хорошо развита интуиция. Исследователи определили, что у всех магов, шаманов, знахарей, лекарей и экстрасенсов тоже отрицательный резус-фактор.

У таких людей высокие умственные способности, среди них часто рождаются рыжеволосые с голубыми или зелеными глазами. Также у них выше нормы кровяное давление, а также ниже нормы температура тела. В ряде случаев врачи обнаруживают у них лишний позвонок в спином отделе.

Самый высокий процент носителей отрицательного резус-фактора зафиксирован среди испанских басков (около 30%), происхождение которых до сих пор остается загадкой, а также израильских евреев восточного происхождения, самаритян и эфиопских черных евреев. В остальных народах этот показатель составляет 1 %.

Таких людей нельзя клонировать, а женщины с отрицательным резус-фактором, могут не доносить своего ребенка во время беременности, так как организм считает его "чужим" и начинает его атаковать.

Интересный факт, резус-отрицательная линия проходит через всю Виндзорскую династию, которая правит Англией с 1901 года. Интересно то, что многие члены королевских семей выбирают в жены или мужья только своих родственников, у которых кровь такая же, как у них.