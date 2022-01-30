В ДТП при столкновении двух авто погиб подросток

Вчера, 29 января,в ДТП на трассе Мелеуз - Федоровка в Башкирии скончался подросток 14 лет. Его сестра получила ранения и была доставлена в больницу. Об этом сообщили в УГИБДД по республике.

Столкнулись Lada-Kalina и Chevrolet Niva, которые ехали на встречу друг другу. За рулем легковушки находилась 35-летняя женщина, жительница Салавата, в салоне были ее сын и дочь. Внедорожником управлял 51-летний мужчина, житель Мелеуза.

Юноша умер на месте до приезда медиков.

Ранее сообщалось об аварии в Татарстане, в которой в результате столкновения на встречной полосе двух легковых машин погиб человек.