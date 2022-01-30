А статья найдется: арестован организатор бойкота ковид-сертификатов Конвалова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал ресторатора Александра Коновалова, который в начале января организовал бойкот ковид-сертификатов в заведениях общепита и стал известен как лидер барного сопротивления. Об этом сообщает ТАСС.

Он будет заключен под стражу до 27 марта 2022 года. Его подозревают в посредничестве по передаче взятки в 50 тысяч рублей сотрудникам полиции. По словам источника агентства, он получил эту сумму от представителя кальянной для того, чтобы решить вопрос о возвращении изъятого имущества.

По материалам проверки следственные органы возбудили в отношении Коновалова уголовное дело по статье 291.1 Уголовного кодекса России («Посредничество во взяточничестве»).

В декабре 2020 года Александр Коновалов объединил более 40 баров Петербурга, которые решили игнорировать требования мэрии об ограничении работы общепита в праздники. Он пояснил, что некоторый бизнес может навсегда закрыться из-за новогоднего локдауна, что намного страшнее штрафов и санкций.

Недавно в результате рейда правоохранителей по кафе и барам из-за нарушение антиковидных мер было приостановлена работа 20 заведений. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).