Володин опубликовал список новых законов, вступающих в силу с февраля 2022 года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о восьми новых законах, которые вступят в силу уже с 1 февраля.

Индексация пенсии

С февраля пенсию пенсионерам неработающим проиндексируют выше уровня инфляции на 8,6%. Также пенсионеры получат доплату - разницу между январским, который составил 5,9%, и новым показателем.

Защита прожиточного минимума

На зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения, не сможет быть обращено взыскание по исполнительным документам. Для этого должник должен подать заявление с реквизитами банковского счета в службу судебных приставов, где должны сохранить минимальный доход.

Штрафы за отсутствие систем контроля за выбросами

Для должностных лиц они составят до 40 тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч рублей. Штраф также грозит в том случае, если системы контроля установлены с нарушениями требований или неверно передают данные в государственный реестр.

Защита граждан при покупке квартиры

Каждый гражданин должен будет передать информацию в Росреестр о состоянии недвижимости. Таким образом любой гражданин сможет получить выписку о состоянии дома, в котором он хочет купить квартиру.

Материнский капитал

Маткапитал будет проиндексирован не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4%. Его размер на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей. Это востребованная мера господдержки, с момента введения которой — 1 января 2007 года — выдано 11,6 млн сертификатов, отметил он.

Также изменится порядок управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и правила выплаты по доходам по паям ПИФ — их будет устанавливать своим нормативным актом Банк России.

С 8 февраля вступит в силу закон о пожизненном лишении свободы педофилов. Такое наказание будет грозить за сексуальное насилие над совершеннолетними, которое совершено повторно, в отношении двух или более детей или сопряжено с совершением тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Повыситься ответственность за производство и оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции. А также будет с 8 февраля введена ответственность за перевозку такой продукции. Штрафы для организаций будут достигать 500 тыс. рублей.