Полицейские задержали подростков, готовивших нападение на школу

Трое подростков в возрасте 16–17 лет вынашивали план нападения с огнестрельным оружием на одну из школ в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

По версии следствия, трое несовершеннолетних вступили в сговор с целью нападения на школу и убийства «нескольких лиц на почве ненависти».

В декабре 2021 — январе 2022 года подозреваемые совместно выбрали образовательное заведение, на которое хотели напасть. Это была школа, расположенная в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Подростки собирались обстрелять учеников и сотрудников указанного учреждения и определились с датой нападения.

В операции по предотвращению нападения участвовали следователи СК, сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.

На подозреваемых завели уголовное дело возбуждено по статье о приготовление к совершению убийства более двух лиц. Их задержали и допрашивают. Меру пресечения пока не избрали, уточнили в СК.