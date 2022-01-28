Возвращение майора Макарова и его очаровательной четвёрки на ТНТ

31 января в 20:00 в эфире ТНТ начинается показ первых серий второго сезона «Девушки с Макаровым».

В финале первого сезона Макаров отправил в тюрьму подполковника Белова, а четвёрка главных героинь принесла начальнику заявления на увольнение. Но вместо увольнения Макаров отправил своих подопечных в отпуск. В отпуске новоиспеченные полицейские зря времени не теряют: кто-то подался в медицину, кто-то решил устроиться воспитателем в детский сад, кто-то попробовать себя в бьюти-индустрии, а кто-то – в фитнесе.

Спустя две недели отпуск девушек прерывает Жилин, ведь в городе появился новый преступник, а Макаров куда-то исчез. В поисках каждого из них девушки решают разделиться: Попова и Верба ищут любимого начальника, Синицкая и Туркина пытаются раскрыть новое дело с помощью своих логических способностей.

Пойдя по следам Макарова, Попова и Верба находят его телефон у мальчика Виталика, нашедшем его не так давно под машиной. По камерам возле им удаётся узнать о последней точке, на которой тот отметился – клубе «Стратосфера». Из уст бармена они узнают, что собутыльник Макарова уехал в деревню, не заплатив за такси. Но всё не так просто на первый взгляд, как кажется – найденный Потапов, собутыльник начальника, является скорее жертвой, а не «боевым» товарищем: в состоянии алкогольного опьянения в него стрелял Макаров, и теперь за своё молчание он требует от девочек 30 000 рублей.

Тем временем в отделении полиции полным ходом разрабатывается план по поимке преступника и составлению ориентировки. Туркина пытается понять суть, а Синицкая мешает ей логическими рассуждениями. Однако именно эти рассуждения помогают найти след и пойти по стопам злоумышленника. Составив ориентировку, девушки во главе с Жилиным и Куренковым отправляются на железнодорожный вокзал.

Смогут ли Попова и Верба предотвратить арест Макарова и найти его? Будет ли найден и пойман преступник? Об этом и многом другом мы узнаем уже 31 января в 20:00 на ТНТ!