29-летний отец из города Братска Иркутской области забыл свою полуторагодовалую дочку в автомобиле такси, сообщает "КП".

Водитель подвозил отца с ребенком. У подъезда в точке прибытия мужчина вспомнил, что ему нечем заплатить, и побежал до квартиры за деньгами, сказав, что вернется через пять минут.

В качестве залога он оставил в машине дочку. Таксист ничего против не имел, был уверен, что без ребенка пассажир никуда не убежит. Но папаша не вернулся ни через 5 минут, ни через полчаса. Таксист принял решение отвезти ребенка в полицию. Оттуда девочку отправили в детскую больницу.

Полицейским отец и мать девочки сказали, что просто забыли о малышке, подумав, что она у бабушки. Теперь решение будут принимать органы опеки.