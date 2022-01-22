Следственный комитет в Краснодарском крае отказал в возбуждении уголовного дела об изнасиловании 19-летней официантки тремя мужчинами. Все случилось еще в 2008 году.

14 лет назад девушка трудилась официанткой. Она села в машину к трем посетителям, которые обещали подвезти ее к отделу полиции, она там забыла что-то из своих вещей. Но вместо этого отвезли девушку в лес и долго над ней издевались втроем.

Официантку раздели и прямо на памятнике "Воинам, погибшим за Родину" ее били и насиловали фаллоимитатором. После случившегося девушке потребовалось лечение в психиатрической больнице.

"Меня душили и убивали в этом лесу. Насиловали фаллоимитатором. После всего этого я получила отказ в возбуждении уголовного дела. Я была юная и побоялась тогда идти дальше и рассказывать об этом публично", - говорит сейчас Виктория Воронцова журналистам "Блокнот Волгоград".

Но Следком отказался возбуждать дело. На днях женщина вновь приехала в СК, где ей сообщили, что срок исковой давности по таким делам составляет 25 лет. А это значит, что у Виктории есть все шансы довести дело до суда.