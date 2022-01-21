В All inclusive к алкоголю добавили прививку: Турция нашла новый способ заманить туристов из Казани

Не секрет, что во многие страны нашим туристам въезд запрещен. А все потому, что сертификат о вакцинации "Спутником" не котируется во многих из них. Уже с осени туристы начали ездить ставить прививку за рубеж. И вовсе не из-за недоверия к отечественным вакцинам, а всего лишь потому, что этот сертификат дает возможность путешествовать по закрытым для россиян странам. Вот и в Казани многие агентства открыли продажу туров в Турцию, где жители нашего города смогут по желанию привиться вакциной, одобренной ВОЗ.

"Желающие есть, но немного"

До Cтамбула "прививочные туры", где можно получить сертификат о двукратной вакцинации Pfizer, продавались только в европейские страны, таких как Венгрия, Хорватия, Сербия, Греция. Теперь популярность набирают путевки в Стамбул и Египет, так как попасть в Турцию довольно легко и относительно дешево, то появление возможности привиться зарубежной вакциной в этой стране вызвало значительный интерес у путешественников. Однако, в Казани желающих пока немного.

"В Венгрию, Хорватию туры имеются. Желающие есть, но не так много. Сейчас вакцину можно поставить абсолютно везде вплоть до Египта. И в Стамбуле можно поставить. Почти везде они бесплатные, достаточно только приобрести тур любой от 3 до 5 дней", - прокомментировала менеджер турагенства Пегас Туристик.

Фото: mk-turkey.ru

В Москве, например, сейчас туры за прививкой в Стамбул у туроператора стоят минимально от 46 400 рублей с человека за полный пакет. В Казане цены варьируются от 15 тысяч на человека в зависимости от направления поездки и пакета. В турагенстве подчеркнули, что можно просто приобрести любой тур, а там уже самим пойти сделать прививку. Но имеется и полный пакет, где вас будут сопровождать.

"Если приобретать отдельный тур, где вас отведут поставить вакцину, то это больше Европа. А если говорить про близлежащие страны, где не требуют визу, как Турция и Египет, то там человек идет делать сам", - отметили в турагенстве.

В такой тур входит авиа перелет из Казани в Стамбул, туда и обратно, 2 ночи в отеле, трансфер, питание, медицинская страховка.

"Там будет представитель, русскоговорящий гид, они все организуют, помогают с трансфером до места, где делают вакцину, и обратно. Все это входит тоже. Из Казани удобно прям в Стамбул", - сказали в Баунти Турс.

Фото: pulse.mail.ru

"Возможно начнем работу тоже"

Сейчас в Казани этот вид туризма только набирает обороты и не все турагенства предоставляют такого рода услуги. Некоторые из них только присматриваются к такому виду туризма.

"Да, становятся популярными. Но у нас пока нет. Возможно в ближайшее время начнем работу тоже", - прокомментировали в турагенстве Универсальные линии.

Вакцинацию в Стамбуле проводят в городских частных больницах. Запись для иностранцев на вакцинацию не нужна, из документов нужен только загранпаспорт. Вакцина двухкомпонентная, поэтому необходимо предусмотреть, что придется приезжать два раза, так как вторая доза вводится через 21 день после первой.

Сама вакцина бесплатная. Однако, с получением второй дозы вакцины в клинике обязательно делают ПЦР-тест, который стоит 30 евро. Если результат отрицательный – клиент получает полный цифровой сертификат о вакцинации. Его можно будет скачать в течение 24 часов после прививки в специальное приложение. Сертификат, полученный в Турции, будет действителен в Европе, а также для получения визы в США.