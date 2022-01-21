Банк «Открытие»: 12% жителей ПФО никогда не брали кредиты

Три четверти имеющих кредиты жителей Приволжья ни разу не допускали просрочек. 30% встречались с отказом в кредите из-за кредитной истории. У 55% есть активные кредиты. 46% готовы дать доступ к своей кредитной истории работодателю. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Лишь 2% жителей Приволжского федерального округа не знают, что такое кредитная история. При этом никогда не брали кредитов и не имеют кредитной истории 12% опрошенных.

Кредитная история есть у 86% жителей округа. При этом у 55% из них есть и активные кредиты, а у 31% все займы на данный момент погашены.

Почти каждый третий житель ПФО (30%) никогда не проверял свою кредитную историю. Еще 20% делают это не чаще, чем раз в два-три года. 31% проверяют кредитную историю не чаще, чем раз в год, и только 19% - регулярно, несколько раз в год.

73% опрошенных заявили, что никогда не допускали просрочки платежей по кредитам. 26% стараются выплачивать кредиты вовремя, но не всегда получается. Лишь 1% жителей округа задерживают платежи по кредитам.

56% не сталкивались с отказами банков в кредитах из-за кредитной истории. При этом у 30% есть такой опыт. 14% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

У 88% нет опыта законного исправления ошибок в своей кредитной истории. 48% из них не делали этого, потому что в их кредитных историях не было ошибок, а 40% просто не проверяли кредитные истории. 9% исправляли кредитные истории через обращение в банк, еще 3% - когда брали кредиты, которые успешно выплачивали.

72% не сталкивались с мошенниками, предлагавшими исправить кредитную историю. 23% получали такие предложения, но отказались. 2% имеют печальный опыт обмана такими мошенниками.

5% находили при проверке кредитных историй мошеннические кредиты, взятые на свое имя. 85% не сталкивались с мошенническими кредитами, взятыми на их имя.

46% жителей ПФО готовы предоставить доступ к своей кредитной историю работодателю по его просьбе (сама такая просьба законна), если им важно получить это место работы. Еще 3% опрошенных уже предоставили такое согласие. 52% считают свою кредитную историю личным делом и не готовы предоставить доступ к ней работодателям.

*Опрос проведен банком «Открытие» 13-18 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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