Популярная в Чехии певица Ганна Горка решила намеренно заразиться коронавирусом, чтобы не прививаться. Вся ее семья была привита, но певица поверила сообществу антиваксеров и отказалась вводить вакцину. В итоге она умерла от осложнения коронавируса, ей было 57 лет.

Как сообщает ее сын Ян Рек, Горка специально заразилась ковидом, чтобы получить ковид-пропуск.

Ее сын написал крайне эмотивный пост в Facebook, что не смог ее спасти, не смог ее переубедить, что все-таки надо прививаться.

Сын певицы обвиняет в смерти матери антиваксеров. Он заявил, что она поверила их пропаганде. Ян надеется, что история его матери поможет убедить больше людей вакцинироваться.