В Казани 11-летняя школьница вызвала полицию, сообщив силовикам по телефону, что ее папа убил человека. Все случилось на улице Светлой. Стражи порядка оперативно приехали по указанному ребенком адресу, но выяснилось, что ее 34-летний отец никого не убил, во всяком случае, пока. Но он систематически избивает своих близких.

Семья большая: в одной квартире живут 92-летняя бабушка, ее дочь с мужем, их 34-летний сын со своей женой и троими детьми.

Старшая 14-летняя девочка сбежала к другой бабушке, а новорожденный мальчик - в реанимации, так как родился недоношенным, сообщает "ТНВ".

Не так давно 34-летний тиран побил отца, нанес ему травмы головы, бил мать. Семья живет на пенсию бабушки и родителей, и даже детские игрушки собирает на помойках.