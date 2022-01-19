Российский президент Владимир Путин в этом году изменил своей традиции и не стал купаться в проруби. Свое решение глава государства объяснил эпидемиологической ситуацией, о чем сообщил сегодня, 19 января, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Были озвучены рекомендации представителями церкви, что следует подумать в условиях пандемии перед тем, как это делать (окунаться в прорубь). И президент принял решение прислушаться к этим рекомендациям и не окунаться", - отметил Песков.

Также Песков ответил на вопрос, следят ли за крещенские купаниями губернаторов и глав регионов в Кремле. По его словам, "это личное дело каждого".