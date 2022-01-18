В Татарстане в 2022 году в 61 деревне построят вышки 4G. На сегодня без высокоскоростного мобильного интернета жи вут 624 населенных пункта в Татарстане. Такой статистикой поделился на брифинге руководитель Минцифры региона Айрат Хайруллин.

"Мы пользуемся различными сервисами, смотрим YouТube, социальные сети, обмениваемся сообщениями, и всегда мы видим на экране своего телефона 4G — уже стало нормой и стандартом", — отметил Хайруллин.

И вот в 624 населенных пунктах это - не норма, а великая невидаль, им доступна только связь 2G, которой хватает, чтобы позвонить соседям или вызвать экстренные службы.

Принято решение улучшить и разнообразить жизнь пока что 61 деревни из этого списка. В них проживает от 100 до 300 человек.