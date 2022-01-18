В РКБ Казани начинается внедрение стандартов HIMSS, которые предполагают цифровизацию лечебного процесса по максимуму. Так, пациентам больницы наденут специальные цифровые браслеты с уникальным кодом. Все перемещения, а также проведенные пациентам процедуры, будут фиксироваться, ничто не скроется от глаз руководства.

"У каждой медсестры, у каждого врача появится персональный ноутбук, он будет привязан к тележке, будут специальные маркеры и валидаторы, будут устройства, которые сделают прозрачным весь процесс перемещения врачей и пациентов, - пояснил на брифинге глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. - Появится настоящая электронная медицинская карта и самое главное –появятся инструменты, которые позволят минимизировать врачебные ошибки".

После того, как систему отработают на базе РКБ, в конце года подведут итоги, и, вероятно, такая же система будет внедрена и в других больницах республики.