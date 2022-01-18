Выходишь и тело начинает гореть: Житель Казани 11 лет купается на Крещение и ни разу не болел

Сегодня по всей России наступил Крещенский сочельник. Каждый православный человек уже готовится к празднику Крещение Господне, и уже сегодня ночью начнутся купания в проруби по всей стране. Несмотря на то, что в этом году Русская православная церковь рекомендует отказаться от крещенских купаний, некоторые люди не только не пропускают этот обряд, но и купаются в проруби регулярно. Так, Александр Бодров уже 11 лет не пропустил ни одного раза, и даже больше, он окунается почти каждые выходные.

"Для новичков есть мобильная баня"

Александр Бодров - основатель и руководитель "Центра Бодрова" - сенсомоторного развития по абилитации детей с задержкой речевого развития, ранним детским аутизмом, синдром дефицита внимания и другими диагнозами. Александр также в 2018 году стал обладателем звания "Воспитатель года". Параллельно со своей основной деятельностью также преподает в КФУ. Ведет активный образ жизни, а этим летом даже покорил Эльбрус. Закаляться начал в 20 лет, сначала выбегал в снег после бани, потом начались окунания в холодную воду на горнолыжных комплексах. А сейчас купание в проруби стало для него и вовсе еженедельным ритуалом.

"Я не пропускал с 20 лет Крещение. В 2013 был в армии, и даже там брал ведро воды и обливался. Сейчас каждое воскресенье езжу на Анисьины грядки, окунаюсь там. Иногда сами организовываем. Вырезаем прорубь, оборудуем лестницу, для новичков у нас есть мобильная баня , прям такой целый спа-комплекс. На протяжение недели делаем закаливающие процедуры. Теплая вода для меня наверное только в бане осталась", - поделился Prokazan.ru Александр.

Фото: bodrovcoach

Однако, одному или вдвоем самостоятельно делать прорубь и купаться там, Александр не советует, лучше выбрать оборудованную купель. А если и задумали, то обязательно должна быть компания.

"Мои друзья - единомышленники, которые тоже поддерживают идею закаливающих процедур, мы выезжаем вместе. И всех желающих приглашаем. Оповещаем в инстаграме. К примеру, выезжаем на озеро Яльчик, делаем купель. Пожалуйста, все желающие могут приехать," - отметил он.

Тем, кто никогда не окунался в прорубь, но очень бы этого хотел, Александр советует на первых порах окунаться не более 30 секунд, иначе неподготовленный организм может получить переохлаждение. Подготовку к окунанию в холодную воду он считает одним из важнейших этапов. Вы должны понимать свои возможности и силы, и главное с какой целью вы хотите начать это делать.

"Лучше конечно не за месяц, а с лета готовиться, ноги в холодной воде ополаскиваем, контрастный душ и летом ходим по траве, росе. Такими действиями мы подготавливаем свой организм к окунанию",- посоветовал Александр.

"Сделайте пару приседаний, пару хлопков"

Обязательно нужно позаботиться об удобной одежде. Возьмите с собой теплый халат, шерстяные носки, легко снимающуюся не скользкую обувь и горячий чай. Он также не рекомендует окунаться с головой. Так как есть много разных противопоказаний. Например, такие хронические заболевания, как сердечно-сосудистые. Ведь при погружении с головой происходит спазм сосудов головного мозга.

Фото: Карина Косенкова

Также нельзя после выхода из воды сразу обтираться полотенцем, лучше всего промокнуть тело им и сразу одеться.

"После того как выходишь, твоё тело начинает гореть , тебе не холодно", - поделился Александр.

Перед погружением необходимо разогреть свое тело, сделать разминку, чтобы запустить циркуляцию крови по телу. Помимо этого, обязательно нужно хорошо поесть за два часа.

"Буквально сделайте пару приседаний, пару выпрыгиваний, пару хлопков. Кто-то делает отжимания. Но не так, чтоб до пота, а то заболеть можно. Поешьте за два часа, это обязательно. От приема пищи организм тоже согреется",- посоветовал Александр Бодров.

Многие опасаются купаться зимой, да еще и в ледяной воде. Но врачи даже рекомендуют закаливающие процедуры, главное в этом во всем должна быть мера. Давно доказано, что благодаря этому организм становится более сильным, менее подверженным к инфекционным заболеваниям, и самое приятное, это конечно же бодрость тела и духа.

"Если в месяц по два раза окунаешься в проруби и закаляешься контрактным душем, есть улучшение здоровья. Нашему организму необходим кратковременный стресс, чтобы активизировались все системы. Когда мы залезаем в холодную воду , происходит защитная реакция организма, и все системы начинают максимально работать. Но это не значит, что надо сразу идти плавать пять минут. Хватит 30-40 секунд, максимум минуты", - прокомментировал Александр.

Фото: Карина Косенкова

Если вы все же решились пойти и начать закаляться. Первое, что вы должны сделать, как считает Александр Бодров, это осознать для чего вам это нужно. Не должно быть мыслей, а вдруг я заболею или не смогу.

В нынешнем году казанцы смогут окунуться в купели около Никольского храма в поселке Красная Горка, также две купели организованы на озере Верхний Кабан. А в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в поселке Савиново оборудована закрытая купель.

Все купели обеспечат временным уличным освещением. Подъезды к местам купания расчистят, а иордани оборудуют ограждениями, деревянными настилами и еловым лапником. Для удобства возле купелей будут места для переодевания и размещены торговые точки с горячим чаем и выпечкой. Около каждой купели будут нести дежурство сотрудники полиции и бригады скорой помощи, а также спасатели, оснащенные всем необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи.