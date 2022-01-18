Супружеская пара оказалась на грани развода в день свадьбы из-за странного поведения супруга во время праздника, пишет Daily Mirror.

Как пояснила невеста, она заранее установила запрет, пояснив жениху, что не хочет, чтобы ее окунули лицом в торт. У невесты после пережитого несколько лет назад ДТП развилась клаустрофобия, и перспектива оказаться лицом в торте вызывала у нее настоящую панику.

Но жених проигнорировал просьбу и в разгар торжества взял новоиспеченную жену за голову и окунул в торт лицом.

Невеста сбежала со свадьбы, а на следующий день заявили, что отношения закончены, она подает на развод.