От Тимура и Софии до Афифы и Кубаныча: Как жители Татарстана называли своих детей в 2021 году

По итогам 2021 года в Казани увеличилась рождаемость. За прошлый год в столице Татарстана на свет появился 20501 ребенок, что на 724 малыша больше, чем в 2020 году. Отмечается, что мальчики рождались чуть чаще девочек - 52% против 48%.

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин подчеркнул, что положительная динамика рождаемости является одним из главных позитивных результатов года.

«Рождаемость – важный демографический показатель, который помогает наметить стратегические цели, когда мы планируем развитие города, строительство детских садов, школ, других социальных учреждений. В этом году мы постараемся сделать больше, чем в прошлом году, чтобы сохранить темп развития города», – сказал градоначальник.

Как сообщила начальник Управления записи актов гражданского состояния Римма Миннуллина, родилось 41% первенцев, 40% – вторые дети и 19% – третьи и последующие. В 280 семьях родились двойняшки, в 2 семьях – тройняшки.

Впервые за последние 8 лет из тройки самых популярных имен выбыли имена Карим и Ясмина. Казанцы чаще всего называли своих детей Амир, Тимур, Марк, Амина, Амелия, София. А самыми необычными именами новорожденных стали Август, Грант, Кубаныч, Афифа, Рассвет, Мадонна.

Наряду с ростом показателей рождаемости в городе на 10% увеличилась смертность, за 2021 год зарегистрирована смерть 18 тысяч 535 человек (47% мужчин и 53% женщин).

«В Казани сохраняется превышение числа актов регистрации рождения над количеством актов регистрации смерти, – отметила Римма Миннуллина. – Столица РТ является единственным миллионником в Приволжском федеральном округе, который второй пандемийный год сохраняет положительную динамику рождаемости».

Ильсур Метшин связал рост смертности с коронавирусной инфекцией.

«Пандемия играет свою роль, но высокий уровень медицины и ограничения в республике, безусловно, помогают выдержать натиск коронавируса», – отметил глава города. «Любому человеку не нравятся ограничения, но это позволяет спасать жизни людей, поэтому мы будем строго придерживаться их», – заключил градоначальник.