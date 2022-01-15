Россиянку, которая стала жертвой массовых беспорядков в Казахстане, 7 раз ударили ножом. А потом боевики добили ее контрольным выстрелом, сообщает Mash.

26-летняя гражданка России работала в кафе города Тараз. Когда боевики начали громить кафе, работники позвонили хозяину заведения и попросили прислать за ними транспорт, но тот отказался.

Выбирались самостоятельно. Кто как мог. Мародеры напали на кафе и убили россиянку.

Посольство РФ направило запрос в МВД Казахстана с требованием тщательного расследования происшедшего. Также сотрудники дипмиссии России в Казахстане выразили родным и близким россиянки искренние соболезнования.