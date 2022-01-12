К 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией в Республике Татарстан создадут рукописный Коран. Первую суру уже начертал каллиграф казанской мечети "Кул Шариф".

По словам муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, процесс создания рукописного Корана в Казани будет сопровождаться ценными советами специальной комиссии, в которую войдут богословы России и зарубежных стран.

В качестве консультанта привлекли известного во всем мире мусульманского ученого из ОАЭ, главу комиссии по подготовке Корана Дубайской международной премии Корана, потомка пророка Мухаммада шейха Мамун ар-Рави.