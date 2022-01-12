Вопиющий случай произошел в Екатеринбурге: местные чиновники попытались припугнуть полицию своими «связями» при изъятии контрафакта у сына одного из чиновников. Историю рассказал член Общественной палаты города Дмитрий Чукреев на своей странице в Facebook.

В полицию сообщили о продаже поддельных аксессуаров для телефонов в одной из торговых точек города. Точки принадлежит родственнику чиновника, но тогда полиция об этом еще не знала.

Стражи порядка приехали с проверкой и начали изымать контрафакт, но в магазин заявилась мать-чиновница из Министерства социальной политики Свердловской области и сотрудник аппарата Гордумы.

"Вели себя вызывающе, мешали сотрудникам полиции проводить проверку. Приехали отстаивать нелегального предпринимателя. Пытались решить проблемы сына, пугали влиятельными связями", — утверждает общественник.

На место выезжали руководители отдела полиции и прокуратуры. В итоге было изъято почти 3500 поддельных чехлов, зарядных устройств и наушников.