В Елабуге случайные прохожие не смогли пройти мимо кошки, которая в прямом смысле слова оказалась в ледяной ловушке - животное вмерзло в лед. Все случилось у мечети в шестом микрорайоне. Кошка примерзла к ледяному покрову после того, как на нее напала целая свор собак. Псы изрядно потрепали жертву и бросили ее умирать на снегу.

Прохожие принесли теплой воды, отлили вмерзшие в лед лапы кошки и отвезли животное к ветеринару, сообщают социальные сети. Врач заявил, что кошка будет жить, и восстановится со временем, несмотря на переломы и обморожение.