На выезде из Казани в сторону Зеленодольска случилось массовое ДТП, из-за которого движение на данном участке сейчас затруднено. Информацию о происшествии разметил Telegram-канал "ВТатарстанеПоймут".

Известно, что столкнулись несколько автомобилей, и на место уже прибыли правоохранители и бригады медиков. Пока уточняется число пострадавших в аварии, неизвестно, есть ли погибшие. Некоторые источники сообщают об одном погибшем.