Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал в пользу жителя Казани Артема Яруллина 15 тысяч евро за то, что казанцу сломали руку в вытрезвителе. Задержали Артема в 2008 году, доставили в вытрезвитель Приволжского района Казани.

23-летний парень пытался договориться с сотрудниками полиции, чтобы они дали ему возможность сообщить родителям, где он находится, но стражи порядка навстречу не пошли. Парня вывели в коридор, заломили руку и резко вывернули ее. По словам юриста Игоря Шолохова, который представлял интересы Антона в суде, врачи диагностировали позднее закрытый перелом плечевой кости со смещением.

В Татарстане следователи не нашли оснований для того, чтобы уголовно преследовать сотрудников полиции. Но ЕСПЧ с такой постановкой вопроса не согласился. В решение Европейского суда указано, что власти обязаны были возбудить уголовное дело. А пока в пользу казанца принято решение взыскать с силовиков 15 тысяч евро.