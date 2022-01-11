Гражданин Турции попытался незаконно вывезти из Казани 80,2 тысячи долларов, что в переводе на российские рубли - более 6 миллионов. Попытку пресекла таможня в международном аэропорту Казани.

Мужчина, вылетая в Стамбул, не заявил об имеющейся у него при себе наличной валюте и попытался пройти по "зеленому коридору". Теперь рассматривается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.