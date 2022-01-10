В Якутии завершилось расследование нашумевшего на всю страну уголовного дела, главной фигуранткой которого стала жительница Оймяконского района.

Женщине предъявлены обвинения в убийстве собственной пожилой матери, совершила она его с невиданной жестокостью. О деталях дела сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Все случилось в марте 2021 года. Обвиняемая, будучи нетрезвой, потребовала у матери денег на алкоголь, но пенсионерка отказала. Тогда дочь закрыла старую мать в бане, полила дверь и ступени бензином и подожгла.

Старушка сгорела в бане заживо. Дочь заключили под стражу. Дело направлено в суд и скоро будет вынесен приговор.