Глава Минздрава Мурашко заявил о необходимости адаптироваться к QR-кодам

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предупредил россиян о необходимости адаптироваться к QR-кодам. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

По словам главы Минздрава, людям необходимо привыкнуть к введению сертификатов, если они хотят в 2022 году собираться большими компаниями, как это было до пандемии. Такой ответ он дал на вопрос, будет ли наличие этого документа обязательным условием для таких собраний.

"Чем вас смущает сертификат вакцинации? Время диктует правила поведения. Когда-то не было паспортов, потом они появились. Меняется все. И человек должен уметь адаптироваться", — рассказал Михаил Мурашко.

Обязательное предъявление куар-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании введено в ряде регионов РФ с осени 2021 года. Без этого документа региональные власти запретили посещение таких общественных мест, как рестораны и кафе, торговые центры, кинотеатры. А в Татарстане до сих пор без сертификата о вакцинации невозможно передвигаться в общественном транспорте.

Осенью 2021 года в Госдуме проходил рассмотрение законопроект о повсеместном введении таких документов, инициатива прошла первое чтение.