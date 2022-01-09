Песошин предупредил о сохранении всех ограничительных мер в Татарстане

В Татарстане на сегодня имеется стабильный прирост заболеваемости коронавирусной инфекции с незначительным снижением. За последние сутки было выявлено 94 заболевших, а за весь период 43 тысячи 447 человек. Об этом рассказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на традиционном совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Песошин напомнил, что все ограничительные меры в республике сохраняются.

«Массовые новогодние мероприятия в республике продолжаются. Никаких послаблений быть не должно. Все необходимо организовывать с соблюдением всех профилактических и санитарных требований», — подчеркнул премьер-министр.

Несмотря на то, что есть улучшения по ситуации с коронавирусом, Песошин призвал продолжить рейды по проверке соблюдения противоэпидемиологических мер.

«Но они не настолько явные и окончательные, поэтому работу продолжаем в прежнем режиме», - отметил премьер-министр.

Также было отмечено, что по Татарстану вакцину поставили уже 2 миллиона 293 тысяч человек. И на сегодня в медицинских организациях имеется достаточное количество вакцины.