Названа группа крови, обладатели которой отличаются магическими способностями

Гематологи и психотерапевты Университета Флориды в результате совместного исследования выяснили, какая группа крови чаще бывает у людей с необычными паранормальными способностями. Оказалось, что ясновидцы, экстрасенсы, люди с невероятным, почти гипнотическим даром убеждения чаще всего встречаются среди обладателей четвертой группы крови.

Исследователи говорят, что этих людей можно по праву считать уникальными благодаря их удивительной интуиции. Порой она достигает апогея, в результате чего человек становится чувствительным к малейшим возмущениям биополей.

У обладателей четвертой группы крови самый крепкий иммунитет, они редко болеют, стрессоустойчивы, выносливы.

"Это самые мистические и загадочные жители планеты", - заявил доктор Мосахито Наоми, который более двадцати лет вел наблюдения за людьми с разными группами крови, их характером, особенностями и поведением, пишет издание Rsute.ru.

Также исследователи из Флориды отмечают, что у самых уникальных сверхлюдей наблюдается сочетание четвертой группы крови и отрицательного резус-фактора.