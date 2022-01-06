Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о переносе матча между «Барысом» из Нур-Султана и казанским «Ак Барсом» из столицы Казахстана на территорию России, об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Поединок ледовых дружин намечен на 17 января и должен был стать домашним для казахов, его планировалось провести в Нур-Султане. Сейчас идут переговоры о возможном проведении встречи в Казани.