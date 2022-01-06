В Якутске местный житель решил подпалить ковер на входе в здание местного регионального правительства.

Информация об этом появилась на официальном сайте республики.

"6 января около 04:00 утра нетрезвый мужчина совершил поджог коврового покрытия на входе в здания Дома правительства 1 и Дома правительства 2. Никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Мужчина объяснил свой поступок своей полной солидарностью с восставшими казахстанцами.

"Казахи, мы с вами. Казахский народ, братья-тюрки с вами", — заявил мужчина перед тем, как подпалить ковровое изделие.

Поджигателя задержали.