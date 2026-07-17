Криминал

Верховный суд РТ вернул квартиру обманутому покупателю

Служба новостей Автор статьи
Верховный суд Татарстана отменил решение о приз...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, по которому житель Казани Владислав Гайнуллин лишился и квартиры, и денег. Осенью 2024 года он купил двушку на Проспекте Победы за 6,7 миллиона рублей у 67-летней Дании Даутовой. Спустя год пенсионерка заявила, что её обманули телефонные мошенники, и потребовала признать сделку недействительной. Районный суд встал на её сторону, сославшись на экспертизу, которая показала, что Даутова не понимала, что делает. Гайнуллин остался ни с чем. Но он не сдался: подал апелляцию и настоял на повторной экспертизе. Та пришла к выводу, что никаких психических отклонений у женщины не было. В итоге коллегия Верховного суда отменила прежнее решение и выселила Даутову без предоставления другого жилья. С неё также взыскали 19 тысяч рублей судебных расходов. Сам Гайнуллин признался, что рад, но эмоции смешанные: «То ли радость, то ли опустошение». Он посоветовал другим покупателям не молчать и доказывать, что человек не может внезапно перестать понимать сделку без алкоголя или наркотиков. Остаётся надеяться, что Даутова не повторит историю Ларисы Долиной и съедет добровольно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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