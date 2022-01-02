Влюбленные 16-летние подростки с предсмертными записками покончили с собой на железнодорожных путях

На железнодорожных путях в Подмосковье нашли тела двух подростков - девушки и юноши. Трагедия произошла в районе станции Тарасовская. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как сообщается, погибшими оказались 16-летние юноша и девушка. При себе у погибшей девушки нашли две записки, в которых она благодарит друга, который познакомил ее с молодым человеком, а также извиняется перед подругой из Ярославля, с которой планировала встретиться на новогодних каникулах.

Отмечается, что отношения подростков не одобрял отец девушки, запретивший дочери встречаться с молодым человеком. В конце декабря девушка сбежала из дома. Причина смерти выясняется, проводится проверка.